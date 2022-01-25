США привели в повышенную готовность 8,5 тысячи военных. Их могут перебросить из Америки в Европу

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Пентагон перевел в состояние повышенной готовности 8,5 тысячи военнослужащих, находящихся в США, из-за ситуации вокруг Украины. Об этом заявил официальный представитель ведомства Джон Кирби.

По словам Кирби, эти военные могут быть в короткие сроки переброшены в Европу при наличии соответствующей просьбы НАТО или «в других ситуациях».

Пока решения о переброске этих войск в Европу не принято, отметил Кирби.

По данным The New York Times, 22 января Пентагон предложил президенту США Джо Байдену отправить в страны Восточной Европы от одной до пяти тысяч военных с потенциальным увеличением численности группировки в десять раз, если ситуация вокруг Украины ухудшится. Ожидается, что Байден примет то или иное решение в течение недели.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!