В Женеве начались переговоры Лаврова и Блинкена

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В Женеве начались переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Перед началом встречи оба дипломата признали, что не ждут от нее каких-либо больших результатов.

При этом Блинкен заявил, что США заинтересованы в диалоге и в мирном решении вопросов с Россией; Лавров, в свою очередь, отметил, что Россия рассчитывает, что США готовят ответы на предложения по гарантиям безопасности.

Это уже четвертые переговоры между представителями России и Запада с начала января. Они проходят на фоне многочисленных сообщений о переброске российских войск к границам Украины.

Переговоры Лаврова и Блинкена были анонсированы 18 января, лишь за три дня до их проведения. В предыдущих встречах участвовали заместители министра иностранных дел России и госсекретаря США.

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