В Женеве прошли переговоры Лаврова и Блинкена. Они завершились раньше, чем планировалось

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В Женеве завершились переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Встреча продолжалась полтора часа. По данным «Интерфакса», первоначально предполагалось, что переговоры будут двухчасовыми.

Ожидается, что в ближайшее время Лавров и Блинкен по отдельности проведут пресс-конференции.

Переговоры между Лавровым и Блинкеном стали четвертыми в серии встреч между представителями России и Запада за последние дни. Эти встречи проходят на фоне сообщений о переброске российских войск к границам Украины и опасений Запада по поводу того, что Россия может начать вторжение в эту страну.

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