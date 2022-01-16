Facebook заблокировал страницу российской делегации на переговорах в Вене из-за запрещенного контента. Дипломаты репостили заявления МИД РФ

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Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом ТАСС рассказал руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

Администрация соцсети заблокировала страницу делегации 14 января, сославшись на запрещенный контент, уточнил Гаврилов. При попытке зайти на нее появляется сообщение: «Этот контент сейчас недоступен. Возможно, владелец удалил контент или ограничил доступ к нему».

В твиттере делегации заявили, что блокировка связана с постами на тему гарантий безопасности. По словам Гаврилова, представители делегации репостили на своей странице только заявления руководства России и МИД.

Из-за блокировки фейсбука российская делегация собирается обратиться к руководству ОБСЕ.

Роскомнадзор, в свою очередь, потребовал от компании Meta Platforms немедленно разблокировать страницу делегации и объяснить причины блокировки. Ведомство подчеркнуло, что такие действия администрации соцсети «нарушают ключевые принципы свободного распространения информации». В Роскомнадзоре посчитали блокировку «актом цензуры», которая запрещена Конституцией России.

В середине февраля 2021 года страницу российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене заблокировала администрация Twitter. Тогда глава делегации Константин Гаврилов назвал причиной блокировки — «альтернативную позицию РФ по военно-политической ситуации в Европе».

Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались на фоне сообщений о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной и может готовить вторжение. Москва подозрения отрицает. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия держит войска близ украинских границ из-за «недружественной обстановки», созданной приближением НАТО к российским границам.

10-13 января состоялись три раунда переговоров России с США, НАТО и в рамках заседания ОБСЕ. Представители российской стороны оценили переговоры как неудачные.

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