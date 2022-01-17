Facebook разблокировал страницу российской делегации в Вене. Дипломаты поблагодарили Роскомнадзор за «мощный артиллерийский залп»

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Социальная сеть Facebook разблокировала официальную страницу делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

«Блокировка длилась три дня. Надеемся, что в будущем такие глупые выходки со стороны Facebook не повторятся», — заявил ТАСС руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

По словам дипломата, решить ситуацию «помогла поддержка МИД РФ, обратившегося в Facebook с требованием объяснить причины блокировки, а также мощный артиллерийский залп Роскомнадзора» (ведомство также отправляло запрос в соцсеть).

Администрация соцсети заблокировала страницу российской делегации 14 января, ссылаясь на запрещенный контент. При этом, рассказал Гаврилов, на странице репостили только заявления руководства России и МИД РФ.

Социальные сети уже не впервые блокируют аккаунты российской делегации на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене. В середине февраля 2021 года страницу делегации заблокировала администрация Twitter. Тогда Константин Гаврилов называл причиной блокировки — «альтернативную позицию РФ по военно-политической ситуации в Европе».

10-13 января состоялись три раунда переговоров России с США, НАТО и в рамках заседания ОБСЕ, посвященные гарантиям безопасности в Европе. Представители российской стороны оценили переговоры как неудачные.

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