В мэрии Москвы прогнозируют от 30 до 90 тысяч случаев заражения ковидом в сутки

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В мэрии Москвы ожидают резкого роста заболеваемости ковидом в течение ближайших двух недель. Число ежедневных случаев заражения прогнозируется на уровне от 30 до 90 тысяч. Об этом «Медузе» сообщил источник, близкий к оперштабу по борьбе с коронавирусом. Эту оценку подтвердил источник, близкий к городским властям.

В связи с ростом заболеваемости в Москве могут объявить внеочередные школьные каникулы или переход на дистанционное обучение. Другие дополнительные ограничения пока вводить не планируется.

11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение 7-10 дней в городе будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости» коронавирусом. Москва, сообщил он, уже разворачивает дополнительный коечный фонд. По данным источников «Медузы», речь идет о 30 тысячах коек.

12 января президент РФ Владимир Путин заявил, что у России есть «пара недель», чтобы подготовиться к новой вспышке заболеваемости ковидом.

По данным на 14 января, в России было зафиксировано 23 820 новых случаев COVID-19, из них 5712 человек заболели в Москве.

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