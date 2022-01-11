Собянин: в течение 7-10 дней в Москве ожидается значительный рост заболеваемости ковидом. Новая волна может быть хуже предыдущих

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В Москве растет заболеваемость штаммом омикрон, сообщил мэр города Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

По словам чиновника, процент заболевших омикроном «достаточно быстро нарастает». Собяннин отметил, что уже в течение 7-10 дней будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости».

«Вполне возможно, что мы столкнемся с более критической ситуацией, чем с той, с которой сталкивались в предыдущие волны заболеваемости», — сказал Собянин. Он отметил, что в этой связи в Москве уже развертывается дополнительный коечный фонд.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, заявила, что в ближайшее время в случае ухудшения ситуации с омикроном количество ежедневно выявляемых в России случаев может превысить 100 тысяч.

На фоне распространения омикрона в Европе и США отмечаются рекордные за все время пандемии показатели заболеваемости. Так, в США за прошедшие сутки были выявлены 1,3 миллиона новых случаев, в Великобритании и Франции ежедневно фиксируют свыше 200 тысяч заболевших. В ВОЗ считают, что в ближайшие два месяца омикроном может переболеть до половины населения Европы.

В России в ноябре и декабре фиксировали последовательный спад заболеваемости, однако с начала января он прекратился и количество заболевших за день стабилизировалось на уровне 15-16 тысяч. В Москве 11 января было зафиксировано 4635 новых случаев — это максимум с середины ноября.

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