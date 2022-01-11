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В ВОЗ заявили о риске заражения омикроном половины населения Европы в ближайшие два месяца

Источник: Европейское региональное бюро ВОЗ

Более 50% населения Европы в ближайшие 6-8 недель могут заразиться вариантом коронавируса омикрон. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Прогноз распространения омикрона в Европе Клюге дал со ссылкой на данные американского Института показателей и оценки здоровья (IHME) на пресс-брифинге.

Клюге подчеркнул, что существующие вакцины обеспечивают хорошую защиту от тяжелого течения болезни и летального исхода. Однако, отметил он, из-за высокой скорости распространения омикрона растет уровень госпитализаций и нагрузка на систему здравоохранения в целом.

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