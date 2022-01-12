«Есть пара недель, чтобы подготовиться». Путин предупредил о новых вспышках коронавируса после новогодних праздников

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Президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с правительством, что Россия находится на пороге нового роста заболеваемости коронавирусом, сообщает «Интерфакс».

Очевидно то, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия возможных новых вспышек, тем более, что праздники большие, общение между людьми было очень интенсивное в это время. Это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране.

У России, по словам Путина, «есть хотя бы пара недель, чтобы подготовиться» к росту заболеваемости.

«Здесь нужна мобилизация учреждений разного рода: и федеральных, и региональных, и отраслевых. Нужно со всеми проработать и быть готовыми к возможным ударам этого вируса на новом витке», — сказал он.

Путин также указал на необходимость нарастить темпы вакцинации от COVID-19, поручив премьеру Михаилу Мишустину «в самое ближайшее время проработать этот вопрос с регионами страны».

«Спутник V», добавил Путин, эффективно справляется с коронавирусом — «возможно, даже эффективнее, чем другие вакцины, которые применяются в мире».

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство к концу недели представит дополнительные меры, которые позволят своевременно отреагировать на рост заболеваемости и оказать надлежащую медицинскую помощь.

По словам Голиковой, на 12 января в РФ выявлено 698 случаев омикрона, большинство из них в московском регионе.

11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение 7-10 дней в городе будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости» коронавирусом. Москва, сообщил он, уже разворачивает дополнительный коечный фонд.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 12 января, в России за сутки было выявлено 17 946 новых случаев коронавируса, в том числе 4008 человек заболели в Москве.

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