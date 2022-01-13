Суточная заболеваемость ковидом в России достигла максимума за две недели

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В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 13 января, за сутки зафиксировано 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. Более 21 тысячи заболевших за сутки предыдущий раз было 30 декабря.

Среди регионов на первом месте по заболеваемости Москва — 5490 новых случаев за сутки (максимум с 11 ноября). За ней следуют Санкт-Петербург — 1839 случаев и Московская область — 1556 случаев.

За сутки умерли 740 человек, у которых был подтвержден ковид. За весь период в России от коронавируса, по данным оперативного штаба, скончалось 319 172 человека.

11 января мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение 7-10 дней в городе будет наблюдаться «значительный рост заболеваемости» коронавирусом. Москва, сообщил он, уже разворачивает дополнительный коечный фонд. 12 января президент РФ Владимир Путин сказал, что у России «есть пара недель», чтобы подготовиться к новой вспышке ковида.