Gulagu.net рассказал об атаке хакеров на сайт ФСИН России из-за пыток заключенных

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Проект по защите прав заключенных Gulagu.net вечером 25 декабря заявил, что получил на горячую линию сообщение о DDoS-атаке на сайт Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

«Здравствуйте. Мы команда хакеров Universal из darknet пространства. Мы полностью поддерживаем Вашу позицию и присоединяемся к Вам. В данный момент мы совершаем атаку на все сервера ФСИН России и объявляем им вендетту <…> Наши спамеры запускают массовую рассылку „о пытках“ по всему русскоязычному интернету и стран СНГ», — процитировал Gulagu.net полученное сообщение.

сообщил, что вечером 25 декабря основной сайт ФСИН действительно перестал открываться. При этом остались доступны ресурсы ведомства для отправки электронных сообщений в исправительные учреждения и предварительной записи для визита в колонии и СИЗО.

В телеграм-канале Gulagu.net говорится, что «хакеры ФСИН и ФСБ многие годы разрушали соцсеть» проекта, а недавно пытались ликвидировать его телеграм-канал. Тем не менее, Gulagu.net заявил о своей непричастности к атаке на сайт ФСИН, а основатель проекта Владимир Осечкин призвал остановить ее.

Вскоре после этого сайт ФСИН снова заработал, пишет «Коммерсант». При этом, как сообщается в телеграм-канале Gulagu.net, хакеры пообещали продолжить массовую рассылку видео о пытках заключенных.

ФСИН не комментировала причины, по которым сайт ведомства на время оказался недоступен.

Осенью 2021 года Gulagu.net начал публиковать материалы со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в тюремной больнице в Саратовской области, а затем и в других регионах России.

По актам пыток было возбуждено 17 уголовных дел, заявил президент России Владимир Путин. Своей должности лишились глава саратовского управления ФСИН и директор ФСИН России. В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки.

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