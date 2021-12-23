В Германии зафиксировали первую смерть от омикрона

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в Германии умер первый человек, у которого выявили вариант коронавируса омикрон, пишет Reuters. По данным , пациент был в возрасте от 60 до 79 лет.

В Германии зарегистрировали 810 новых случаев заражения омикроном, а общее число заразившихся этим вариантом вируса достигло 3198 человек.

В конце ноября ученые из ЮАР обнаружили вариант коронавируса, который обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) посчитала, что этот вариант вызывает опасения, и назвала его по букве греческого алфавита омикрон.

По данным ВОЗ на 21 декабря, омикрон выявили в 106 странах, в том числе в России. По оценке Роспотребнадзора на ту же дату, в России зарегистрирован 41 случай заражения омикроном. Ранее сообщалось о случаях смерти от омикрона в Великобритании и США.