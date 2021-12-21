В России у 41 человека нашли омикрон

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В России выявили 41 случай заражения вариантом коронавируса омикрон, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, пишет «Интерфакс».

На сегодняшний день, по оперативным данным, в Российской Федерации по результатам секвенирования выделен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса омикрон. Все больные находятся в стационаре.

Анна Попова отметила, что все заболевшие находятся в стабильном состоянии «еще и потому что большая часть из них имеют иммунитет» к коронавирусу. Попова не уточнила, идет ли речь о завозных случаях заражения омикроном. Ранее этот вариант вируса выявили у тех, кто прилетел в Россию из ЮАР и Конго.

Глава Роспотребнадзора среди прочего сообщила, что омикрон инфицирует мышей и крыс, чего российские специалисты не наблюдали в случае с другими вариантами коронавируса.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на том же заседании, сказал, что в некоторых странах «число заболевших с новой мутацией вируса растет особенно быстро», поэтому в России «надо быть готовыми к любому сценарию» и учитывать опыт других стран.

По данным Всемирной организации здравоохранения, омикрон выявили в 89 странах и территориях, и количество случаев заболевания удваивается каждые полтора-три дня. В США омикрон стал преобладающим вариантом коронавируса. По данным СМИ, в США после заражения омикроном умер один человек.

6 декабря Роспотребнадзор сообщил о первых случаях заражения омикроном в России.

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