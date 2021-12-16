В России выявлены 25 случаев заражения омикроном

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По состоянию на 16 декабря в России зафиксированы 25 случаев заражения новым вариантом коронавируса омикрон. Об этом на пленарном заседании Госдумы рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По ее словам, омикрон выявлен у жителей в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Все они находятся под медицинским наблюдением.

Обновлено. Управление Роспотребнадзора по Ростовской области сообщило о выявлении омикрона у 22-летнего иностранного студента, прибывшего на учебу из Конго.

Голикова заявила, что избежать распространения омикрона в России уже не удастся, а ситуация также осложняется высокими среднесуточными показателями заболеваемости коронавирусом.

Избежать нарастания этой ситуации невозможно, с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников.

Впервые о том, что в России найден новый вариант коронавируса, стало известно 6 декабря. Его выявляли у граждан, прилетевших из ЮАР.

Первыми о появлении нового варианта коронавируса сообщили в конце ноября ученые из ЮАР. Омикрон обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Всемирная организация здравоохранения назвала омикрон пятым вариантом ковида, вызывающим опасения. По предварительным данным, инфицированные омикроном переносят заболевание с более легкими симптомами. Известно о первом случае смерти от омикрона — в Великобритании.

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