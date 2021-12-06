Роспотребнадзор: в России у двух человек нашли омикрон
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У двух человек, прибывших в Россию из ЮАР, нашли штамм коронавируса омикрон, сообщает Роспотребнадзор.
У двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, полученным в первые сутки пребывания в обсерваторе, в результате полногеномного секвенирования, проведенного ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, подтвержден штамм омикрон.
В Роспотребнадзоре рассказали, что у 10 человек, прибывших в Россию из ЮАР и сопредельных стран, выявили коронавирус, но, какой у них штамм, сейчас выясняется. Всех людей направили в обсерватор.
Ранее жительница Ярославля Юлия Демина, приехавшая 4 декабря в Москву из Кейптауна, сообщила, что после возвращения в Россию у нее появились кашель и высокая температура. Медработники сообщили ей, что у нее, «предположительно, выявлен омикрон». Официально власти это не комментировали.
Омикрон — преобладающий вариант коронавируса в ЮАР. Со 2 декабря для всех, кто возвращается из ЮАР и соседних с ней стран, ввели двухнедельный карантин.
В ноябре ученые из Южной Африки сообщили о появлении штамма коронавируса с большим количеством мутаций, что потенциально может делать его более заразным и лучше приспособленным для обхода вакцинного иммунитета. Точных данных, подтверждающих или опровергающих это, пока нет.
Всемирная организация здравоохранения включила штамм в число вариантов коронавируса, вызывающих опасения, и назвала по букве греческого алфавита омикрон.
Штамм омикрон, по информации из открытых источников, обнаружили более чем в 45 странах и территориях.