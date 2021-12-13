Борис Джонсон сообщил о первом умершем от омикрона. Таких случаев в мире еще не было

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По меньшей мере один пациент в Великобритании умер после заражения новым вариантом коронавируса омикрон. Об этом сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«К сожалению, омикрон провоцирует госпитализации и, к сожалению, подтвердилось, что по крайней мере один пациент с омикроном скончался», — сказал он. Каких-либо подробностей об умершем Джонсон не привел.

Ранее в мире не было известно о случаях смерти от омикрона.

Новый вариант коронавируса обнаружили в конце ноября ученые из ЮАР. Омикрон обладает большим количеством мутаций и способен уходить от вакцинного иммунитета.

Согласно предварительным наблюдениям, пациенты с омикроном легче переносят заболевание, у некоторых оно проходило бессимптомно.

Всемирная организация здравоохранения включила омикрон в число вариантов коронавируса, вызывающих опасения.

По данным ВОЗ, омикрон обнаружен уже более чем в 60 странах мира. В России официально выявлены 16 случаев заболевания омикроном.