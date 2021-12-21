Омикрон стал доминирующим вариантом коронавируса в США. СМИ сообщают о первой смерти от омикрона в стране

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Омикрон стал преобладающим вариантом коронавирусной инфекции в США. Об этом свидетельствуют данные Центров по контролю и профилактике заболеваний.

За период с 12 по 18 декабря доля заражений омикроном выросла в стране до 73,2%, а на доминировавшую до этого дельту теперь приходится 26,6% новых заболеваний. Неделей ранее соотношение случаев заражения омикроном и дельтой составляло 12,6% к 87% соответственно.

Вариант омикрон обнаружен уже во всех штатах, кроме двух: Оклахомы и Северной Дакоты. В некоторых регионах, в том числе на юго-востоке и на северо-западе страны, доля заразившихся омикроном превышает 90%.

По сведениям телеканала ABC News, в США уже выявлен первый случай смерти после заражения омикроном. Речь идет о мужчине старше 50 лет из округа Харрис в штате Техас, который не был вакцинирован.

По данным Университета Джонса Хопкинса, США остаются лидерами среди мировых стран по заболеваемости коронавирусом. За все время пандемии в стране ковидом заразились более 51 миллиона человек. Число умерших от вируса достигло 807 тысяч человек.

Вариант омикрон был обнаружен учеными из ЮАР в конце ноября. Омикрон обладает большим количеством мутаций, быстрее распространяется и способен обходить иммунитет привитых и переболевших людей. Всемирная организация здравоохранения назвала омикрон пятым вариантом ковида, вызывающим опасения. Омикрон уже распространен в нескольких десятках стран, включая Россию. Первый случай смерти от омикрона был зарегистрирован в Великобритании 13 декабря. На данный момент там известно о 12 умерших от заражения этим вариантом.