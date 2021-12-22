Омикрон обнаружили более чем в 100 странах мира

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Случаи заражения вариантом коронавируса омикрон зафиксированы в 106 странах мира, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Новый штамм распространяется быстрее ранее доминировавшей дельты даже в странах с высоким уровнем иммунитета.

Данные о тяжести заболевания при заражении омикроном все еще ограничены. Но в Южной Африке и Великобритании растет число случаев заражения и госпитализации, что грозит перегрузкой системы здравоохранения, отмечает ВОЗ.

Это вместе с данными о том, что омикрон лучше уходит от иммунитета, все еще заставляет оценивать риск, связанный с новым вариантом коронавируса, как «очень высокий», сообщила организация.

Омикрон — вариант коронавируса с большим количеством мутаций — в конце ноября обнаружили ученые из ЮАР. В США омикрон стал преобладающим вариантом коронавируса. В Нидерландах из-за него ввели локдаун. В России, по последним данным, выявлено более 40 случаев заражения омикроном.

На прошлой неделе Минздрав ЮАР, где из-за омикрона начался новый быстрый рост заболеваемости, заявил, что вероятность госпитализации при омикроне в 11 раз ниже, чем при дельте.

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