Минздрав ЮАР: вероятность госпитализации при омикроне в 11 раз ниже, чем при дельте. В больницы попадает лишь один из 60 заболевших

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В ЮАР, где две недели назад начался новый быстрый рост заболеваемости ковидом из-за нового штамма омикрон, резко упало число госпитализаций заболевших. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление главы минздрава страны Джо Фаахла.

По итогам второй недели новой волны госпитализация понадобилась лишь 1,7% людей, заболевших коронавирусом. Во время предыдущей волны, когда доминирующим штаммом был дельта, по итогам двух недель госпитализировали 19% заболевших.

Распространение омикрона по сравнению с дельтой идет очень быстрыми темпами. Во вторую неделю текущей волны в ЮАР ежедневно заражались более 20 тысяч человек, в то время как при дельте на том же этапе этот показатель составлял 4,4 тысячи.

При этом на фоне резкого роста заболеваемости власти ЮАР отметили, что видят «очень незначительное» увеличение количества смертей.

Новый штамм, позже получивший название омикрон, впервые был обнаружен в ЮАР в конце ноября. Он отличается от предыдущих вариантов значительным количеством мутаций — предварительные результаты исследований показывают, что это позволяет ему обходить вакцинную защиту.

Читайте также

Вышло исследование, согласно которому «Спутник V» вообще не может нейтрализовать омикрон Вероятно, ученые ошиблись, но поводы для беспокойства есть

Читайте также

Вышло исследование, согласно которому «Спутник V» вообще не может нейтрализовать омикрон Вероятно, ученые ошиблись, но поводы для беспокойства есть

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!