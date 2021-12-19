В Нидерландах объявлен локдаун из-за омикрона

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Власти Нидерландов первыми в Евросоюзе ввели локдаун из-за распространения нового варианта коронавируса омикрон.

Режим всеобщей самоизоляции действует в стране с 19 декабря по 14 января.

В этот период не будут работать непродовольственные магазины, бары, рестораны, парикмахерские, музеи, кинотеатры и спортивные залы. Школы будут закрыты как минимум до 9 января.

Местным жителям запрещено приглашать к себе домой более двух человек (на Рождество можно будет пригласить до четырех гостей). В общественных местах можно находиться максимум вдвоем.

Первые случаи заболевания омикроном были выявлены в Нидерландах три недели назад. По прогнозам медиков, омикрон станет доминирующим вариантом ковида в стране к новогодним и рождественским праздникам. В общей сложности в стране зафиксированы 2,9 миллиона случаев заболевания COVID-19, более 20 тысяч человек умерли от инфекции.

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