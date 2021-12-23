Бывшего игрока сборной России по регби заподозрили в пытках заключенных в СИЗО Красноярска

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Бывший игрок сборной России по регби и капитан красноярского клуба «Красный Яр» Олег Азаренко участвовал в пытках заключенных в СИЗО-1 Красноярска. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на бывших заключенных, чьи имена не называются.

Азаренко арестовали в 2014 году по уголовному делу о хранении наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ), сообщал «Коммерсант». По данным издания, спортсмен рассказал следователям, что купил наркотики для личного использования, а к употреблению его якобы подтолкнула «сложная жизненная ситуация, связанная с окончанием спортивной карьеры из-за травмы».

Во ФСИН сообщали, что до задержания подозреваемый давно находился под наблюдением. Как отмечал «Коммерсант», полиция подозревала, что Азаренко мог заниматься сбытом запрещенных веществ.

В итоге суд приговорил Азаренко за хранение и распространение наркотиков к 9,5 года лишения свободы, пишет «Осторожно, новости». По данным телеграм-канала, в заключении бывший спортсмен начал сотрудничать с ФСИН и работать в одной из «пресс-хат» в СИЗО-1 Красноярска. Там, утверждают «Осторожно, новости», Азаренко избивал и «опускал» других заключенных, вынуждая их давать показания администрации изолятора.

Один из заключенных, который попал в СИЗО-1 с Азаренком в одну камеру, рассказал, что бывший спортсмен «ходил по камере без нижнего белья, сексуально унижал сокамерников» и жестоко избивал их.

«Потом слышал, что в он вообще жестким был. Вытворял страшные вещи, до полусмерти людей забивал. Мог по лицу причиндалом шлепнуть — это в пределах нормы было», — заявил собеседник «Осторожно, новости».

В октябре правозащитный проект Gulagu.net опубликовал несколько видео со сценами пыток и сексуального насилия над заключенными в Саратовской туберкулезной больнице № 1.

Публикации привели к возбуждению нескольких уголовных дел, аресту руководства больницы, отставке главы регионального управления ФСИН Саратовской области. В конце ноября президент России Владимир Путин уволил директора ФСИН Александра Калашникова. В декабре в Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за пытки, организованные представителями власти.

20 декабря правозащитники опубликовали еще одно видео с пытками «из нового элемента секретного видеоархива ФСБ/ФСИН», который они получили накануне с помощью сотрудников ФСИН.