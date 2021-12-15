В Минтрансе Беларуси обвинили пилота самолета с Протасевичем в нарушении инструкций

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Пилот самолета Ryanair, на борту которого находился оппозиционный журналист Роман Протасевич, нарушил инструкции, в Минске. Об этом заявил глава департамента по авиации белорусского министерства транспорта Артем Сикорский в интервью программе «Успеть до полуночи» на телеканале «Беларусь 1».

В ходе интервью Сикорский прокомментировал публикацию The New York Times, где говорилось, что посадка рейса Ryanair была операцией КГБ, а также записи переговоров пилота и диспетчера минского аэропорта, опубликованные Польшей. Представитель белорусского Минтранса отметил, что, согласно публикациям, командиру экипажа передали код красный, сообщив о чрезвычайном происшествии.

Что значит для летчика код красный? Это значит, что он должен приземлиться на ближайшем аэродроме. В тот момент, когда самолет разворачивался, ближайший аэродром был в Вильнюсе, он находился в 70 километрах от самолета, но самолет даже не думал снижаться. <…> Возникает вопрос: почему литовский пилот на польском самолете нарушил инструкцию?

Сикорский назвал «абсурдными» утверждения, что при посадке самолета минский диспетчер консультировался с сотрудником Комитета госбезопасности Беларуси.

Получается, сотрудник КГБ, наоборот, способствовал тому, чтобы самолет полетел именно в Вильнюс как можно быстрее. <…> Ну вот маразм. Самолет мог полететь на свой базовый аэродром в Варшаву. По-моему, это даже ближе, чем до Минска.

По словам представителя ведомства, решение о направлении полета принимает командир экипажа, а задача диспетчера — передать информацию и обеспечить безопасную навигацию до места посадки.

8 декабря The New York Times сообщила, что диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, посадивший рейс Ryanair, рассказал польским властям, что самолет принудили к посадке в Минске в результате операции КГБ. Летом стало известно, что Галегов покинул Беларусь. По данным издания, он находится в Польше.

Информацию газеты подтвердила прокуратура Польши. В своем сообщении ведомство сослалось на непосредственного свидетеля действий в диспетчерской вышке, имя которого не раскрывается.

Официальный представитель министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын, в свою очередь, опубликовал аудиофрагмент переговоров белорусского диспетчера и пилота борта Ryanair. На записи слышно, что ответы на вопросы командира экипажа диспетчеру подсказывает неизвестный мужчина. В частности, он советует посадить самолет в Минске и передает код красный.

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