Совет ЕС утвердил санкции против ЧВК Вагнера

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Министры иностранных дел стран Евросоюза утвердили санкции против ЧВК Вагнера, сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. По словам собеседника «Интерфакса», публикация об этом в Официальном журнале Европейского союза ожидается 13 декабря во второй половине дня.

В санкционный список попали четыре организации и восемь физических лиц, связанных с ЧВК. Пока их названия и имена не раскрываются. Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин уже внесен в санкционный список ЕС за поддержку военной компании в Ливии.

Ранее неназванный высокопоставленный чиновник ЕС отмечал, что в случае с санкциями против ЧВК Вагнера будут применены четыре разных правовых режима Евросоюза, в том числе за злостные нарушения прав человека в разных странах. Всем фигурантам черного списка запретят въезд в ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, организации, попавшие под санкции, потеряют возможность кредитования в странах союза, уточняет ТАСС.

Кроме того, Совет ЕС официально подтвердил решение о расширении санкционного механизма из-за ситуации в Мали. Среди прочего, были утверждены новые критерии, которые позволят ЕС в одностороннем порядке вводить ограничения против частных лиц и организаций, «ответственных за угрозу миру, безопасности и стабильности Мали», а также за препятствия процессу передачи власти в стране.

Главным инициатором санкций против ЧВК Вагнера и Мали стала Франция, отмечает ТАСС.

В сентябре стало известно, что руководство Мали обсуждает возможность соглашения с ЧВК Вагнера. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что власти Мали «обратились к частной военной компании из России» после того, как Франция решила сократить число миротворцев в стране.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан предупредил Лаврова о «серьезных последствиях» работы ЧВК Вагнера в Мали. При этом один из участников ЧВК Вагнера рассказывал «Русской службе Би-би-си» в конце августа, что частная военная компания «уже сейчас заходит» в Мали.

В середине ноября Ле Дриан сообщил, что Совет ЕС начал подготовку санкций против российской ЧВК. Такое решение было принято по итогам обсуждения главами МИД стран ЕС ситуации в Мали.

«Медуза» работает для вас Нам нужна ваша поддержка Да!