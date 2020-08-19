Военные устроили мятеж в Мали, президент ушел в отставку. Главное

Moussa Kalapo / EPA / Scanpix / LETA

Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта в ночь на 19 августа подал в отставку и распустил правительство и парламент страны. Это произошло спустя несколько часов после того, как вооруженные военные захватили его вместе с премьер-министром Бубу Сиссе и другими высокопоставленными чиновниками. Президент Мали выступил с кратким обращением на государственном телеканале ORTM, где в титрах его назвали «уходящим президентом». Кейта сообщил, что решение об отставке уже вступило в силу — за три года до завершения его президентских полномочий. «Я не хочу, чтобы проливалась кровь ради того, чтобы я удержался у власти», — сказал Кейта.

Военные начали мятеж 18 августа на армейской базе Кати, расположенной в пригороде Бамако, столицы Мали. Мятежники захватили оружие, хранившееся на военном складе, задержали офицеров, после чего направились в Бамако, где окружили резиденцию президента страны. Затем солдаты стали свободно передвигаться по Бамако, демонстрируя, что они контролируют весь город. Телеканал ORTM ненадолго прекратил вещание, после чего вернулся в эфир с заранее записанными программами.

Действия солдат приветствовали участники антиправительственных демонстраций, которые с июня требуют отставки президента, — по их мнению, Кейта не смог решить проблему коррупции и обеспечить безопасность страны. Оппозиционная коалиция M5-RFP, поддержавшая мятеж, заявила, что «это не военный переворот, а народное восстание». Участники антиправительственных демонстраций подожгли здание, принадлежащее министерству юстиции Мали.

Reuters

После отставки президента участники мятежа выступили на государственном телевидении. Они объявили о создании Национального комитета спасения народа. Этот комитет «решил взять на себя ответственность перед нацией и историей», заявил заместитель начальника штаба ВВС Мали Исмаэль Ваге. Он сообщил, что в «разумные сроки» в Мали проведут выборы.

ООН, Франция, США и другие страны осудили задержание президента Мали. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также Африканский союз, объединяющий 55 стран Африки, призвали освободить Кейту и других задержанных. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостановило участие Мали в своих руководящих органах. Также организация решила закрыть все границы с Мали и приостановила любые финансовые операции между Мали и странами, состоящими в ЭКОВАС. Посольство РФ в Мали и Нигере после начала мятежа призвало российских граждан в Бамако проявлять крайнюю осторожность, не выходить в город и не приближаться к скоплениям людей. По данным ТАСС, в Бамако находятся около 100 граждан России.

Александр Бакланов