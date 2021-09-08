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Задержание одного из россиян сотрудниками КГБ Беларуси, 29 июля 2020 года КГБ, НГТРК Республики Беларусь / AP / Scanpix / LETA

Центральное разведывательное управление США оказывало помощь Украине в подготовке операции, которая привела к задержанию в Беларуси 33 российских бойцов ЧВК Вагнера в июле 2020 года. Об этом сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

По словам собеседников канала, американские разведчики помогали украинским коллегам деньгами, технической поддержкой и консультациями.

В свою очередь высокопоставленный источник в администрации США назвал эту информацию ложной. Он заявил CNN, что США были в курсе операции, но не принимали в ней участия. Собеседник канала предположил, что заявления украинской стороны могут быть попыткой переложить часть вины за проваленную операцию на спецслужбы США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя 8 сентября публикацию CNN в беседе с журналистами, заявил следующее: «Вы, наверное, вспомните, что еще тогда мы говорили, что там есть следы зарубежных спецслужб — еще когда эти события развивались. В данном случае это лишнее косвенное подтверждение, что эти следы не так глубоко спрятаны».

Вскоре после него с официальным комментарием также выступила Федеральная служба безопасности РФ.

Мы полностью подтверждаем ту информацию, которую опубликовал телеканал CNN, она абсолютно достоверна, очень объективно они показали роль ЦРУ, так что информацию эту мы считаем достоверной.

Задача американцев была известна. И на тот момент они действовали исключительно в рамках этой геополитической задачи — разрыв российско-белорусских отношений.

33 гражданина России были задержаны под Минском в конце июля 2020 года. Белорусские власти назвали их бойцами ЧВК Вагнера (ее связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным) и обвинили в подготовке к участию в массовых беспорядках накануне президентских выборов. Российские дипломаты в ответ заявляли, что задержанные были сотрудниками охранного предприятия, которые ехали транзитом через Минск на работу по контракту.

После задержания россиян власти Украины потребовали их экстрадиции в Киев, заявив, что вагнеровцы участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей. Минск проигнорировал просьбу Киева и в середине августа выслал россиян обратно в Москву.

Ранее «Комсомольская правда», «Украинская правда» и «Цензор.нет» сообщали, что операцию по задержанию российских бойцов ЧВК Вагнера спланировала Служба безопасности Украины. По данным украинских СМИ, она провалилась из-за утечки в окружении президента Владимира Зеленского.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Александр Филимонов