Группа аудита Общественного штаба по наблюдению за выборами на нашла нарушений при электронном голосовании в Москве

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Техническая группа Общественного штаба по наблюдению за выборами, образованная по инициативе и при участии партии КПРФ, не смогла подтвердить выдвинутые версии о возможных нарушениях в дистанционном электронном голосовании в Москве.

Для анализа техническая группа использовала открытую базу данных , опубликованную на observer.mos.ru, куда в ходе голосования в нее попадали все транзакции. Доступ к этим данным мог получить любой желающий, используя приватный ключ, опубликованный после окончания голосования.

Также оператор системы предоставил членам технической группы частично зашифрованную закрытую базу данных блокчейн, в которой хранятся только последние по времени голоса избирателей.

В результате анализа нарушения в работе системы электронного голосования, повлиявшие на итоговый результат, обнаружены не были, говорится в заявлении технической группы.

Выдвигаемые экспертами версии о «подозрительном» поведении графиков связаны с внешними факторами, к примеру, временем информационных рассылок.

Дистанционное электронное голосование применялось в Москве во время прошедших в сентябре выборов, когда, в числе прочих, избирали новый состав Госдумы. После выборов кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ и «Яблока» потребовали отменить результаты электронного голосования, указав, что оно проводилось с нарушениями и стало «инструментом фальсификаций».

КПРФ провела в Москве две акции против итогов выборов. После акций полицейские стали массово приходить к их участникам и людям, которые писали о них в соцсетях.

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