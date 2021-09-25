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Евгений Фельдман / «Медуза»

На Пушкинской площади в центре Москвы началась акция под лозунгом «За честные выборы», которую устроила КПРФ. Как сообщает корреспондент «Медузы», на нее уже собрались около одной тысячи человек. Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, после чего КПРФ решила провести его в формате встречи с избирателями. Полиция на площади через громкоговорители призывает граждан соблюдать социальную дистанцию и говорит, что акция незаконна.

Митингующие скандировали «Отпускай!», требуя освободить политзаключенных, и «Отменяй!», выступая за отмену результатов электронного голосования в Москве. Также собравшиеся кричали «„Единая Россия“ украла мандаты!» и заявляли, что не признают выборы.

Чтобы заглушить собравшихся, полицейские включили песню «Дядя Вова, мы с тобой». Затем звучала «Песня защитников Москвы» в исполнении военного хора, песня «Вперед, Россия!» Олега Газманова, «Родина моя» Марины Бриз, «Рассея» группы «Любэ».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не пришел на акцию, поскольку участвует во встрече лидеров партий, прошедших в Госдуму, с Владимиром Путиным. Зюганов передал «привет» всем собравшимся, сказал депутат Госдумы Владимир Кашин. На митинг пришли депутаты Госдумы Денис Парфенов, Валерий Рашкин, Алексей Куринный, кандидат в депутаты Госдумы Нина Останина, а также депутат Мосгордумы Леонид Зюганов. Спустя примерно час после начала протестующие начали расходиться.

25 сентября КПРФ провела акции протеста в других городах России. Так, в Уфе в местном гайд-парке собрались около 50 человек, задержали одного протестующего с плакатом «Они украли у нас выборы». В Екатеринбурге митинг собрал около 200 человек. В Улан-Удэ вышли 30-40 человек.

Накануне митинга КПРФ в Москве полицейские пришли к нескольким представителям партии и, как говорят сами партийцы, взяли их в осаду. Около 15:00 24 сентября полицейские в штатском пришли домой к Никите Иноземцеву, сотруднику предвыборного штаба бывшего кандидата в депутаты Госдумы Михаила Лобанова. По словам Иноземцева, полицейские потребовали подписать повестку с открытой датой, он этого не сделал. Пришедшие сообщили, что их визит связан с его участием в неназванной «несанкционированной акции». Сам Иноземцев допустил, что речь идет о митинге, прошедшем 20 сентября на Пушкинской площади в формате встречи с депутатами от КПРФ.

Около 10 утра 25 сентября Иноземцев написал в фейсбуке: «Сотрудник в штатском под дверью, кажется, стал неотъемлемой частью облика нашего тусклого коридора. Тем временем идет уже двадцатый час осады нашей квартиры. И это теперь уже не только мое оценочное суждение. Сами полицейские в разговорах иначе это не называют. Семеро на одного — столько их дежурят у подъезда в машине, периодически поднимаясь на наш этаж». Михаил Лобанов, в свою очередь, через фейсбук потребовал «прекратить преследование людей и заняться расследованиями фактов фальсификаций на выборах».

Днем 24 сентября силовики в штатском также появились возле здания московского городского комитета КПРФ, где находился глава протестного отдела партии Павел Иванов, писала Sota. Иванов связал появление силовиков с тем, что он призывал людей выйти на акцию протеста КПРФ 25 сентября. Камеры наблюдения в горкоме сняли людей в бронежилетах и оружием в руках, которых Иванов принял за группу захвата.

В здании Мосгордумы тем же вечером взяли в осаду депутата городского парламента от КПРФ Екатерину Енгалычеву. «Депутата Мосгордумы взяли в осаду в городском парламенте и ждут, когда я выйду или выеду из Думы, чтобы вот так вот красиво толпой ловить „опасного“ преступника», — написала она в фейсбуке. Она опубликовала видео, как полицейские в поисках депутата обыскали автомобиль, осмотрев в том числе багажник.

В последние дни полицейские массово задерживали несколько представителей КПРФ: депутата Мосгордумы Елену Янчук, бывшего кандидата в депутаты Госдумы Сергея Курганского, муниципального депутата Сергея Власова, Ивана Шматина, доверенное лицо Михаила Лобанова. Также полиция привлекла к ответственности около 30 участников митинга КПРФ, прошедшего 20 сентября. Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова арестовали на 10 суток за организацию акции на Пушкинской площади 25 сентября.

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