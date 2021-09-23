Члены московских избиркомов и наблюдатели потребовали отмены результатов электронного голосования. Они назвали его «инструментом фальсификаций»

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Члены московских участковых и территориальных избирательных комиссий вместе с наблюдателями на выборах выступили за отмену результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве. Они обратились с открытым письмом к руководителю общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексею Венедиктову.

В письме говорится, что система электронного голосования «является инструментом фальсификаций».

Авторы обращения отметили, что в среднем на участках в Москве за «Единую Россию» проголосовали 30,17% избирателей, а за КПРФ — 30%. В электронном голосовании «Единая Россия» получила 44,77%, а КПРФ — 15,53%. Кроме того, в 8 из 15 одномандатных округов с учетом результатов электронного голосования сменились победители.

Члены избиркомов рассказали, что на участки приходили люди, которые «с удивлением обнаруживали, что зарегистрированы в ДЭГ, тогда как они этого не делали». Членам комиссий, которые были на участке электронного голосования, дали всего 30 минут, чтобы посмотреть список зарегистрированных в ДЭГ избирателей (а это два миллиона человек).

В обращении также сказано, что доступ к серверу, где хранились данные избирателей, и ключ к электронному голосованию был предоставлен только сотрудникам органов исполнительной власти. Результаты голосования не публиковали в течение 12 часов после окончания выборов, при этом после 20:00 19 сентября у наблюдателей не было доступа к системе.

«Никто не знает и не может проверить, что происходило следующие 12 часов до публикации результатов», — говорится в обращении.

На момент публикации этой новости письмо подписали более 400 человек.

Отмены результатов электронного голосования в Москве ранее потребовали кандидаты в депутаты Госдумы, которые заявили, что «у миллионов граждан нашей страны украли их голоса». Кандидаты объявили о создании коалиции «За отмену ДЭГ». Соответствующее заявление подписали Марина Литвинович, доцент МГУ Михаил Лобанов, баллотировавшийся от КПРФ, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин и член партии «Яблоко» Сергей Митрохин.

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