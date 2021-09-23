Кандидаты в депутаты Госдумы создали коалицию за отмену электронного голосования

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Кандидаты в депутаты Госдумы от разных политических сил объявили о создании коалиционного комитета «За отмену ». Заявление коалиции в фейсбуке опубликовала правозащитница Марина Литвинович, которая баллотировалась в Госдуму по 198-му округу в Москве от партии «Яблоко».

В заявлении комитета сказано, что 17-19 сентября «у миллионов граждан нашей страны украли их голоса». Кандидаты решили создать коалицию, чтобы добиться отмены результатов онлайн-голосования на выборах в Москве, а также запретить использование систем электронного голосования на предстоящих выборах всех уровней. Кроме того, комитет намерен «бороться против иных методов фальсификации выборов».

Комитет намерен провести общероссийскую акцию протеста против итогов выборов (ее дата пока не объявлена), подготовить судебные иски, а также разработать законопроект о запрете использования электронного голосования на выборах.

Заявление коалиции среди прочих подписали Марина Литвинович, доцент МГУ Михаил Лобанов, баллотировавшийся от КПРФ, глава московского отделения КПРФ Валерий Рашкин, член партии «Яблоко» Сергей Митрохин, самовыдвиженец Роман Юнеман, которого не допустили до выборов.

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