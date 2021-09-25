Путин встретился с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Он уверен, электронным голосованием недовольны те, «кому не понравился результат»

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Алексей Дружинин / Pool / ТАСС / Scanpix / LETA

25 сентября президент России Владимир Путин встретился с лидерами партий, прошедших в Госдуму по итогам парламентских выборов. Встреча прошла в режиме видеоконференции — президент находится на изоляции. В ней участвовали представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и партии «Новые люди», которые, по данным ЦИК РФ, преодолели барьер в 5% голосов на выборах.

Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и законно. По его словам, состав новой Думы определили граждане России, «а сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке». Президент также отметил, что впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырех фракций, что «говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил». Путин поздравил представителей партий «с успехом», а «Единую Россию» — «с убедительной победой». По его мнению, «Единая Россия» «доказала, что по-прежнему является лидером».

Путин считает, что претензии к возникли из-за того, что «кому-то не понравился результат». «По Москве это [претензии к онлайн-голосованию] возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат», — сказал президент (цитата по «Интерфаксу»). Путин отметил, что, если у кого-то есть сомнения в качестве контроля за электронным голосованием, то партиям нужно подумать, как это «отрегулировать».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, чья партия отказалась признать итоги электронного голосования в Москве, поднял на встрече с Путиным тему онлайн-голосования. Он также говорил о фальсификациях на выборах в Брянской области, предложил вернуть прежний пенсионный возраст и вновь обратил внимание президента на дело сына бывшего губернатора Иркутской области (Путин обещал «посмотреть»). Ради встречи с президентом Зюганов пропустил митинг «За честные выборы», который КПРФ провела 25 сентября на Пушкинской площади в Москве.

О митинге КПРФ

В центре Москвы прошла акция КПРФ против результатов выборов. Перед ее началом полиция взяла в осаду сторонников коммунистов — в горкоме партии и Мосгордуме

О митинге КПРФ

В центре Москвы прошла акция КПРФ против результатов выборов. Перед ее началом полиция взяла в осаду сторонников коммунистов — в горкоме партии и Мосгордуме

Владимир Путин поддержал кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера новой Госдумы. В ходе встречи президент сказал, что Госдума прошлого созыва «консолидировала усилия на основных направлениях развития страны», в том числе благодаря Володину. «Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить Госдуму следующего восьмого созыва», — сказал Путин представителям партий. Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, участвовавший во встрече, поддержал президента.

Также президент поддержал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского оставить Леонида Слуцкого главой комитета Госдумы по международным отношениям.

На встрече с партиями Путин среди прочего раскритиковал российское телевидение. Он сказал, что на ТВ нужно рассказывать больше о реальной жизни в стране, а не о «ковырянии в грязном белье каких-то элит». По его словам, телевидению нужно передавать больше информации о людях, которые создают будущее страны и добиваются результатов.

Также 25 сентября Владимир Путин провел встречу с избранными главами регионов. На этой встрече он призвал руководителей регионов работать, «засучив рукава». «Для меня тоже абсолютно не имеет никакого значения, какая политическая сила стоит за вами. Важно, чтобы вы работали эффективно, я на это и рассчитываю. Вы можете не сомневаться и в моей поддержке в ходе вашей работы», — сказал Путин, реагируя на слова губернатора Ульяновской области Алексея Русских (состоит в КПРФ).

На этой же встрече Путин прокомментировал результат выборов в Чечне, где за действующего главу республики Рамзана Кадырова проголосовали 99,7% избирателей. Президент отметил, что результат «может показаться нереалистичным», но он будет понятен, если сравнить Чечню в начале карьеры Кадырова и тем, во что республика превратилась сейчас.

Правка. Первоначально в заметке со ссылкой на РБК сообщалось, что Геннадий Зюганов не поднимал тему электронного голосования на встрече с Владимиром Путиным. Это не так. Редакция приносит извинения.

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