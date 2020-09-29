Зюганов пожаловался Путину на «процесс силовиков» над сыном бывшего иркутского губернатора Левченко

Руководителя фракции КПРФ в Иркутском заксобрании Андрея Левченко задержали «под надуманным предлогом», полагает лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Его слова приводит РИА Новости.

«Это дело уже продолжается несколько лет, оно связано, прежде всего, с тем, что [бывший губернатор Иркутской области, отец арестованного депутата Сергей] Левченко в 2015 году честно выиграл выборы, во втором туре победил», — сказал Зюганов на брифинге в Госдуме.

задержание депутата левченко Сына бывшего губернатора Иркутской области задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Выступая перед журналистами, Зюганов обратился к президенту РФ Владимиру Путину: «Я, господин президент, выражаю возмущение и удивление этим процессом силовиков, которые находятся под вашим командованием».

Басманный суд Москвы 29 сентября арестовал Андрея Левченко до 20 ноября по обвинению в особо крупом мошенничестве. Левченко назвал дело «политически мотивированным», добавляет ТАСС. По словам депутата, про дело он « узнал из СМИ довольно давно» и не пытался скрыться или помешать следствию.

Андрея Левченко задержали 28 сентября. Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ завели в феврале 2019 года, уточняет «Интерфакс». По версии следствия, Левченко организовал хищение 185 миллионов рублей из иркутского регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

В рамках дела прошел обыск у Сергея Левченко, по словам адвоката Левченко-младшего Дмитрия Аграновского, бывший губернатор не фигурирует в деле «даже как свидетель» (цитата по «Интерфаксу»).

Сергей Левченко — член президиума центрального комитета КПРФ. С 2015-го по 2019 год он был губернатором Иркутской области, а затем ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию», уточняет РИА Новости.