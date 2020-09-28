Сына бывшего губернатора Иркутской области задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Депутат законодательного собрания Иркутской области Андрей Левченко, сын бывшего губернатора региона, задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, он причастен к хищению более 185 миллионов рублей из областного Фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Ранее по этому уголовному делу обвинили директора ООО «Звезда» Олега Хамуляка.

Как утверждают в СК, в октябре 2017 года Хамуляк и Левченко по подложным документам выиграли контракт на ремонт и замену лифтового оборудования в Иркутске. Затем они заключили договор с зарубежной компанией на поставку лифтов на сумму более 167 миллионов рублей, но также создали «в качестве прокладки» еще одну компанию, с помощью которой стоимость ремонтных работ была необоснованно увеличена до 319 миллионов рублей.

28 сентября следователи провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого, а также у его отца Сергея Левченко.

Вскоре суд изберет Андрею Левченко меру пресечения. По части 4 статьи 159 УК ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Как пишет «Тайга.инфо», в 2016 году в отношении Андрея Левченко возбуждали дело об уклонении от уплаты налогов. Через два года его ЗАО «Стальконструкция» возместило ущерб бюджету на сумму 32,9 миллиона рублей.

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