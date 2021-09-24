Бастрыкин отчитался о предотвращении нападения на школу в Красноярском крае

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В Красноярском крае задержан юноша, готовивший нападение на местную школу. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, общественный резонанс вокруг массового убийства в Пермском университете вызвал желание у некоторых подростков «повторить подобные действия». «На днях следственными органами были инициированы проверки сведений из социальных сетей о готовящихся аналогичных преступлениях в Ростове-на-Дону и Вологодской области», — сказал Бастрыкин. Других подробностей об этих инцидентах он не привел.

Глава СК считает, что у преступников, которые устраивают нападения на учебные заведения, очень быстро появляются единомышленники.

Они в буквальном смысле их защищают, считая чуть ли не жертвами обстоятельств, собирают средства для их поддержки, пишут положительные комментарии в соцсетях. Такие ложные оценки молодежью происходящего тоже опасны, и с этим надо работать.

20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском госуниверситете. В результате погибли шесть человек, еще более 30 получили ранения. Бекмансурова задержал инспектор ДПС Константин Калинин, первым приехавший на место преступления. Он тяжело ранил студента ответным огнем. Указом Путина полицейский награжден орденом Мужества.