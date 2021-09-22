Путин наградил орденом Мужества инспектора ДПС, который обезвредил напавшего на Пермский университет

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества младшего лейтенанта полиции, инспектора ДПС Константина Калинина, который 20 сентября задержал студента, открывшего стрельбу в Пермском государственном университете.

Как сообщает пресс-служба Кремля, орден вручен «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга».

Также медалью «За отличие в охране общественного порядка» награжден напарник Калинина, старший лейтенант полиции Владимир Макаров. Он во время нападения на вуз помогал эвакуировать людей из здания.

Обновление. Глава МВД Владимир Колокольцев досрочно присвоил двум сотрудникам ДПС специальные звания: Константина Калинина повысили до лейтенанта полиции, а его напарник Владимир Макаров стал капитаном полиции.

Ранее МВД опубликовало видео, на котором сотрудники ДПС подробно рассказывают о своих действиях во время стрельбы в Пермском университете.

Сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по г. Перми о событиях 20 сентября МВД МЕДИА

В результате нападения на Пермский университет, которое 20 сентября устроил 18-летний вооруженный студент Тимур Бекмансуров, погибли шесть человек. Еще 36 человек получили ранения. Нападавший при задержании получил тяжелое ранение, в больнице ему ампутировали ногу.