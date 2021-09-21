ЦИК опубликовал расклад по количеству мест в новой Думе. «Единая Россия» получила 324 мандата

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Центральная избирательная комиссия по итогам подсчета голосов на выборах сообщила, какое количество депутатских кресел в новой Думе получат прошедшие в нее партии.

У «Единой России» будет 324 кресла из 450, у КПРФ — 57, у «Справедливой России — За правду» — 27, у ЛДПР — 21. Впервые попавшие в Думу «Новые люди» получат 13 кресел, еще по одному мандату будет у «Гражданской платформы», «Родины», Партии роста. Пять мест займут самовыдвиженцы.

Таким образом, «Единая Россия» сохранила конституционное большинство.

По итогам выборов 2016 года у «Единой России» было 343 кресла, у КПРФ — 42, у ЛДПР — 39, у «Справедливой России» — 23.

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