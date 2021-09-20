В Москве долго не публиковали итоги онлайн-голосования, наблюдатели рассказали о тысячах нарушений. А что Памфилова? Докладывает Путину, что все великолепно!

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Кампания никогда еще не была такой сложной. Это связано не только с пандемией, но и с беспрецедентными атаками и желанием дискредитировать выборы. Такого уровня атак не было никогда — но наши цифровые системы выдержали. Сейчас наши выборы — одни из самых прозрачных в мире. Международных наблюдателей интересует наш опыт, мы совершили настоящий технологический прорыв. Итоги подведем не раньше пятницы, потому что я попросила перед этим рассмотреть все жалобы: чистота выборов превыше всего, мы в эту чистоту вложили много сил. Но вообще количество жалоб — . О них больше говорят — но только потому, что из-за высокого уровня прозрачности каждое нарушение замечают. На это сама система работает — ничего невозможно скрыть. Свободное видеонаблюдение через интернет раньше было возможным, а сейчас нет, потому что раньше не было кибервойн, не было желания недружественных стран наши выборы дискредитировать. Вот такой настрой боевой, Владимир Владимирович.

Это приблизительный пересказ отчета главы ЦИК Эллы Памфиловой перед президентом Владимиром Путиным. Цитаты, в том числе оформленные от первого лица, необязательно являются дословными. Полностью посмотреть видео рабочей встречи Памфиловой и Путина можно тут.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Фото на обложке: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA