США и Евросоюз подвергли критике выборы в Госдуму из-за ограничения политического плюрализма и давления властей на оппозицию

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США, Евросоюз и Великобритания подвергли критике проведение выборов в Госдуму, отметив, что условия голосования не способствовали свободному волеизъявлению.

В сообщении Госдепа США подчеркивается, что использование властями России законов от «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» «серьезно ограничило политический плюрализм и не позволило российскому народу реализовать свои гражданские права». В Вашингтоне призвали власти РФ прекратить кампанию давления на гражданское общество, оппозицию и независимые СМИ.

В заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля также отмечается, что перед выборами «отмечался рост репрессий против оппозиционных политиков, организаций гражданского общества и независимых СМИ, а также журналистов», который привел к ограничению выбора для избирателей. Боррель выразил озабоченность тем, что в России «продолжается сокращаться пространство для оппозиции».

В МИД Великобритании также отметили «действия, предпринятые властями, чтобы маргинализировать гражданское общество и заставить молчать независимые СМИ» и назвали голосование «серьезным шагом назад» в плане демократических свобод в России.

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