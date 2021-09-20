КПРФ собрала митинг на Пушкинской площади против фальсификаций на выборах. На него пришли 200 человек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Подпишите петицию с требованием отменить закон об иноагентах!

На Пушкинской площади начался митинг против фальсификаций на выборах, организованный депутатами КПРФ. Мероприятие позиционируется как встреча с избирателями.

Перед собравшимися выступили, в частности, Валерий Рашкин, Денис Парфенов и Сергей Обухов, которые баллотировались в Думу по одномандатным округам. Рашкин пообещал, что коммунисты будут выходить на улицу до тех пор, пока результаты электронного голосования в Москве не будут аннулированы.

На площади, по оценке корреспондента «Медузы», собрались около 200 человек, а также журналисты. Выступающие используют звукоусилительную аппаратуру.

Площадь еще с утра была огорожена заборами, рядом с ней были припаркованы автозаки. Сотрудники правоохранительных органов в происходящее не вмешиваются.

В Москве, по официальным данным, ни в одном округе не выиграл ни один оппозиционный кандидат. При этом как минимум трое кандидатов лидировали вплоть до обработки 99% протоколов. Одним из проигравших таким образом был Рашкин.

ЦИК опубликовал результаты электронного голосования в Москве только после полудня 20 сентября, хотя аналогичные результаты по всем остальным регионам были опубликованы буквально через час после закрытия избирательных участков. При этом результаты по Москве при публикации были спрятаны в общем массиве данных, поэтому их очень трудно найти.

Читайте также

Все кандидаты от оппозиции проиграли на выборах в Москве — хотя некоторые лидировали вплоть до финального подсчета голосов ЦИК подозревают в махинациях с электронным голосованием

Читайте также

Все кандидаты от оппозиции проиграли на выборах в Москве — хотя некоторые лидировали вплоть до финального подсчета голосов ЦИК подозревают в махинациях с электронным голосованием

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой