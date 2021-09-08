Отец Бритни Спирс подал в суд документы о прекращении опеки над дочерью

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Джеймс Спирс, отец американской певицы Бритни Спирс, подал в суд Лос-Анджелеса ходатайство с просьбой освободить дочь от его , продолжающейся с 2008 года, сообщает The New York Times.

«Если госпожа Спирс хочет, чтобы опекунство над ней было прекращено, и верит, что сможет справиться с самостоятельной жизнью, господин Спирс полагает, что ей необходимо дать такой шанс», — заявила в ходатайстве адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин.

Адвокат отметила, что недавно Бритни Спирс «продемонстрировала такой уровень независимости, который ставит под сомнение необходимость опеки над человеком». Вивиан Ли Торин привела в пример новостные сообщения о том, что Бритни Спирс сама ехала за рулем автомобиля и выбрала себе адвоката для дела по опеке. Раньше она не могла этого сделать из-за ограничений по опеке.

Адвокат Бритни Спирс Мэттью Розенгарт, комментируя ходатайство ее отца, сказал, что Джеймс Спирс ошибается, если считает, что так сможет уйти от ответственности и избежать вопросов под присягой. Розенгарт пообещал продолжить расследовать возможные финансовые злоупотребления со стороны отца Спирс.

Ранее Джеймс Спирс говорил, что готов оставить обязанности опекуна над своей дочерью. Адвокат Мэттью Розенгарт призывал отца певицы сделать это немедленно.

Следующее судебное слушание по делу об опеке над Бритни Спирс назначено на 29 сентября.

В июне 39-летняя Бритни Спирс попросила суд Лос-Анджелеса прекратить опеку над ней. Она заявила, что ее заставляли работать, принимать сильнодействующее лекарство и не позволяли забеременеть. Бритни Спирс добавила, что адвокат Сэм Ингэм, представлявший ее интересы по назначению суда с 2008 года, не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки.

Вскоре после этого Ингэм вышел из дела об опекунстве. Суд разрешил Бритни Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Ее новый защитник Мэттью Розенгарт в конце июля попросил отстранить Джеймса Спирса от опеки над дочерью. В свою очередь певица заявила, что отказывается выступать, пока ее жизнь контролирует отец.

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