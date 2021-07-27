Новый адвокат Бритни Спирс потребовал отстранить отца певицы от опекунства над ней. Прежний адвокат 13 лет молчал, что она может так сделать

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Адвокат Мэттью Розенгарт, представляющий интересы певицы Бритни Спирс, подал в суд в Лос-Анджелесе ходатайство с требованием отстранить отца артистки Джеймса Спирса от над ней, сообщает The New York Times.

В своем заявлении Розенгарт сослался на выступление Бритни Спирс в суде в июне, когда она рассказала, что ее заставляют работать, принимать литий и не дают забеременеть, после чего попросила прекратить опеку над ней. По мнению адвоката, эти заявления доказывают, что опека вредит благополучию певицы.

«Возникает множество серьезных вопросов относительно возможных неправомерных поступков господина Спирса, включая конфликт интересов, злоупотребление опекунством и очевидное растрачивание состояния госпожи Спирс», — сказано в заявлении.

Адвокат также просил суд передать контроль над финансами певицы аудитору Джейсону Рубину из Калифорнии, который ранее работал с делами о передаче обязательств по опекунству. NYT отмечает, что состояние Бритни Спирс достигает почти 60 миллионов долларов.

Мэттью Розенгарт стал адвокатом Бритни Спирс в середине июля после того, как суд разрешил певице самостоятельно нанять адвоката по делу об опекунстве. Он сменил адвоката по назначению Сэма Ингхэма, который представлял интересы артистки с 2008 года. Как рассказывала Бритни Спирс, Ингхэм не говорил ей, что она может подать прошение о прекращении опеки.

В июле Бритни Спирс заявила, что не будет давать концерты до тех пор, пока ее жизнь контролирует ее отец Джеймс Спирс.

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