Суд разрешил Бритни Спирс нанять собственного адвоката по делу об опекунстве

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Высший суд округа Лос-Анджелес разрешил певице Бритни Спирс самостоятельно нанять адвоката по делу об опекунстве над ней.

Как пишет The Hollywood Reporter, теперь юридические интересы артистки будет представлять Мэттью Розенгарт, специализирующийся на защите американских знаменитостей в суде. Он уже объявил, что намерен добиваться отстранения отца певицы Джеймса Спирса от опеки над ней.

Сама Бритни Спирс выступила на слушаниях в суде по телефону, потребовав расследовать все случаи злоупотреблений, которые допускал ее отец в роли опекуна.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов.

23 июня певица впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Спирс заявила, что ее принуждают работать, принимать литий, а также запрещают удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть.

В начале июля из дела об опекунстве вышел адвокат Сэм Ингхэм, который представлял интересы певицы с 2008 года по назначению суда. Как выяснили СМИ, юрист был лоялен отцу певицы Джеймсу Спирсу, заработав на судебном процессе миллионы долларов. Как утверждала певица, Ингхэм просил ее «держать язык за зубами» и не говорить в суде о некоторых вещах, а также не уведомил ее, что она может подать прошение о прекращении опеки.

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