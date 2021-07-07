Адвокат Бритни Спирс вышел из дела об опекунстве. За 13 лет он заработал миллионы, но так и не сказал певице, что она может потребовать прекратить опеку отца

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Адвокат Сэм Ингхэм, который по назначению суда с 2008 года представлял интересы певицы Бритни Спирс в деле об , вышел из дела, сообщает Deadline, ссылаясь на документы, направленные в суд в Лос-Анджелесе.

Сэм Ингхэм перестанет быть представителем Спирс после того, как у певицы появится новый адвокат. Одновременно с этим юридическая компания Loeb & Loeb решила прекратить свое участие в деле об опекунстве Спирс. Оба решения должен утвердить суд.

23 июня 39-летняя Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде и попросила прекратить опеку над ней. Она заявила, что ее заставляют работать, принимать литий и не позволяют забеременеть. Певица рассказала, что адвокат Сэм Ингхэм просил ее «держать язык за зубами» и не говорить в суде о некоторых вещах. Она отметила, что не выбирала Ингхэма и хотела бы самостоятельно найти другого адвоката. Артистка подчеркнула, что Ингхэм не говорил ей о том, что она может подать прошение о прекращении опеки.

Forbes пишет, что Сэм Ингхэм, который берет за свои услуги 475 долларов в час, за 13 лет работы со Спирс заработал миллионы долларов. Журнал The New Yorker, ссылаясь на источники, писал, что Ингхэм был лоялен отцу певицы Джеймсу Спирсу и другим опекунам, хотя представлял интересы Бритни Спирс.

После первого публичного выступления Бритни Спирс в суде из числа ее опекунов решила выйти частная финансовая компания Bessemer Trust. Кроме того, по данным Deadline, в отставку решил уйти менеджер певицы Ларри Рудольф, который работал со Спирс с 1990-х годов. Рудольф объяснил свое решение тем, что, по его сведениям, певица решила завершить музыкальную карьеру.

30 июня суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов Бритни Спирс, требовавших прекратить опеку отца певицы над ней. Следующее заседание суда по делу об опекунстве назначили на 14 июля.

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