Суд отказался избавить Бритни Спирс от опеки отца

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Суд Лос-Анджелеса отказался удовлетворить прошение адвокатов Бритни Спирс, требовавших прекратить опеку отца певицы над ней, пишет Variety.

Решение суда связано с предыдущим ходатайством защитников певицы и не принимает во внимание показания, с которыми Бритни Спирс выступила неделей ранее в суде.

В ноябре 2020 года судья Бренда Пенни согласилась включить в число опекунов Бритни Спирс частную финансовую компанию Bessemer Trust. После этого адвокаты потребовали, чтобы отец певицы Джеймс Спирс был исключен из ее опекунства. Нынешнее решение суда касается именно этого прошения, поясняет издание.

23 июня Бритни Спирс впервые за два года выступила в суде, потребовав прекратить опеку над собой. Она заявила, что ее принуждают работать, принимать литий, а также запрещают удалить внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть. Адвокаты певицы пока юридически не оформили и не подали в суд ее новые требования.

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов. Фанаты Бритни Спирс уже несколько лет строят теории о том, что певица находится под опекой против своей воли.

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