«Я хочу выйти замуж и родить ребенка». Бритни Спирс попросила прекратить опеку над ней

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Американская поп-певица Бритни Спирс дала показания в суде Лос-Анджелеса по делу об ее опекунстве. Выступая в суде, 39-летняя артистка попросила отменить опеку отца Джеймса Спирса над ней, пишет The New York Times.

«Я несчастна, я не могу спать, я так зла, это безумие, — цитирует газета фрагменты речи певицы. — Я просто хочу вернуть себе мою жизнь. Я не должна находиться под опекой, если я могу работать».

Певица также заявила, что люди, контролирующие ее жизнь, не позволяют ей вновь заводить детей. «Я хочу выйти замуж и родить ребенка. Но мне сказали, что под опекой я не смогу это сделать», — рассказала Спирс в суде.

После выступления певицы адвокат Джеймса Спирса Вивиан Ли Торин зачитала в суде краткое заявление от имени своего клиента: «Он сожалеет, что его дочь страдает и испытывает такую сильную боль. Мистер Спирс любит свою дочь и очень по ней скучает».

Бритни Спирс находится под опекой своего отца с 2008 года, когда она попала в психиатрическую больницу из-за проблем с алкоголем и наркотиками. Опекунство предполагает полный контроль над ее жизнью и финансами. При этом певица продолжает выпускать альбомы и выступать с концертами, зарабатывая миллионы долларов. Фанаты Бритни Спирс уже несколько лет подозревают, что певица находится под опекой против своей воли.

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