«Мы вас любим, мы вас узнаем». Мэр Москвы объявил о введении системы оплаты лицом на всех станциях метро

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Оплата проезда через систему распознавания лиц с 15 октября заработает на всех станциях московского метро. Об этом, сообщает ТАСС, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе марафона «Новое знание».

В настоящий момент система оплаты лицом работает в тестовом режиме на четырех линиях. «Мы думали, что никто не будет записываться, ну кому хочется фотографироваться, в какую-то систему заносить свои данные, еще и банковский счет», — рассказал он. Такие опасения, по словам Собянина, оказались напрасными — «15 тысяч [человек] за несколько недель записались».

С 15 сентября количество станций, где можно оплатить проезд лицом, удвоится, а с 15 октября такая система заработает во всем метро, заявил мэр Москвы. «Так что фотографируйтесь, проходите, мы вас любим, мы вас узнаем», — добавил он.

Как работает система Face Pay «Вы на своем телефончике находите специальное приложение, фотографируете себя и посылаете [в систему]. Ваши личики будут зарегистрированы в информационной транспортной системе, и когда вы проходите в метрополитене, вас видеокамера фиксирует и говорит „Окей, это Ваня Иванов, проходи“, и у вас списываются [средства] со счета, банковской карты или электронной карты „Тройка“, как вы хотите».

Тестирование системы оплаты лицом началось в Московском метрополитене в конце 2020 года. Первыми ее испытали сотрудники метро. В июле оплату лицом стали тестировать на пассажирах. Система Face Pay появилась на Филевской линии. В августе стало известно, что оплату лицом планируют использовать и в автобусах Москвы. Все остальные способы оплаты проезда в общественном транспорте, подчеркивала мэрия, сохранятся.

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