В московском метро начали тестировать на пассажирах оплату проезда с помощью сканеров лица
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Московский метрополитен начал тестировать на пассажирах систему оплаты проезда через систему распознавания лиц. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.
На первом этапе в тестировании смогут принять участие до тысячи человек, для попадания в эту группу нужно оставить заявку на сайте метро.
Пока тестирование проводится только на станциях на Филевской линии.
Тестирование системы на сотрудниках метрополитена продолжалось с декабря 2020 года. Как заявляют в дептрансе, сотрудники уже совершили более миллиона успешных проходов на станции.
Окончательно внедрить систему оплаты с помощью сканера распознавания лиц в метро обещают до конца 2021 года. Все остальные способы оплаты также останутся доступными.