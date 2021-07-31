В московском метро начали тестировать на пассажирах оплату проезда с помощью сканеров лица

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Московский метрополитен начал тестировать на пассажирах систему оплаты проезда через систему распознавания лиц. Об этом сообщает Департамент транспорта Москвы.

На первом этапе в тестировании смогут принять участие до тысячи человек, для попадания в эту группу нужно оставить заявку на сайте метро.

Пока тестирование проводится только на станциях на Филевской линии.

Тестирование системы на сотрудниках метрополитена продолжалось с декабря 2020 года. Как заявляют в дептрансе, сотрудники уже совершили более миллиона успешных проходов на станции.

Окончательно внедрить систему оплаты с помощью сканера распознавания лиц в метро обещают до конца 2021 года. Все остальные способы оплаты также останутся доступными.

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