истории
Камеры наблюдения учатся распознавать лица. От этого можно скрыться? (Спойлер: можно, но очень сложно)
В Москве уже больше трех тысяч камер наблюдения подключены к системе распознавания лиц. Всего в городе 160 тысяч камер, и когда система заработает на всех них, непонятно. Тем не менее, очевидно, что от камер прятаться все сложнее и сложнее — причем не только в Москве, но и в других городах. Многим такая публичность не нравится, и есть несколько способов, чтобы камера с функцией распознавания лиц вас не засекла. «Медуза» называет три главных, из которых, правда, прост только один.
Надеть маску другого человека
Маска Гая Фокса спрячет вас от камер, но на фоне других прохожих вы будете выделяться еще сильнее, поэтому нужна маска другого человека. Художник Лео Сельвахио предлагает купить маску с его лицом. Она стоит 200 долларов.
Надеть специальные очки
Ученые из Университета Карнеги — Меллон научились обманывать систему распознавания лиц с помощью очков. Они придумали способ раскрасить их так, что алгоритм начинал принимать человека за совершенно другого — например, исследователям удалось выдать мужчину за Милу Йовович. Чтобы изготовить такие очки, придется как минимум изучить и понять эту научную работу.
Нанести макияж
В июле 2017 года директор по распространению технологий «Яндекса» Григорий Бакунов рассказал, что он с друзьями придумал алгоритм, генерирующий макияж для обмана системы распознавания лиц. По словам Бакунова, алгоритм анализировал лицо человека, а затем генерировал макияж, делавший человека его полной противоположностью. В открытый доступ Бакунов алгоритм не выкладывал и вообще отказался от дальнейшей разработки проекта. Обычный макияж современные алгоритмы не обманет, предупреждает сотрудник «Яндекса».
А что-то попроще?
Простые способы не подходят. Системы распознавания лиц умеют определять человека в очках — как в обычных, так и в солнечных. Шарф на лице привлечет лишнее внимание, балаклава — тем более. Инфракрасные светодиоды, которые часто советуют использовать для обмана камер, — не работают. Они могут делать даже хуже, подсвечивая ваше лицо.