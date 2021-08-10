Мэрия Москвы разрешит оплачивать проезд в автобусах лицом

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы добавит в приложение функцию биометрического распознавания для оплаты проезда в общественном транспорте по лицу.

Как сообщает «Коммерсант», правительство Москвы разместило на сайте госзакупок тендер на модернизацию приложения «Московский транспорт». 5 августа конкурс выиграло ООО «Интеллектуальные социальные системы», которое принадлежит бывшему куратору проектов Росмолодежи и комиссару движения «Наши» Дмитрию Коху. Сумма контракта составила 329,3 миллиона рублей, уточняет ТАСС. Работы нужно выполнить в течение восьми месяцев.

В конкурсной документации сказано, что после модернизации приложения пользователь сможет загрузить свою фотографию, c помощью которой сервис сформирует слепок лица человека и привяжет к нему банковскую карту для оплаты проезда.

В Центре организации дорожного движения сообщили, что «благодаря этой функции у пассажиров появится полностью бесконтактный способ оплаты проезда по технологии распознавания лиц в городском транспорте». В центре отметили, что биометрические данные пользователей хранятся в защищенном контуре, доступа к которым ни у кого нет, а платежные данные хранят банки.

В конце июля Московский метрополитен начал тестировать на пассажирах систему оплаты проезда через систему распознавания лиц. В эксперименте участвует до одной тысячи человек.

Мэрия Москвы последовательно накапливает персональные данные граждан. Так, в январе стало известно, что московские власти решили создать подробную и персонализированную базу данных о каждом жителе города, в том числе содержащую сведения о домашних животных и успеваемости детей в школе.

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