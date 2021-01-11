Мэрия Москвы усилит сбор данных о горожанах. Теперь она хочет знать реальные доходы людей и оценки детей в школах

Департамент информационных технологий Москвы решил создать за 185 миллионов рублей подробную и персонализированную базу данных о каждом жителе города, пишет «Коммерсант».

30 декабря ведомство опубликовало на сайте госзакупок тендер о развитии и модернизации государственной информационной системы «Централизованное ведение профиля заявителя». Победителя определят 1 февраля, подрядчик должен будет модернизировать систему за восемь месяцев.

В документации тендера сказано, что профили пользователей госуслуг в Москве будут содержать большой объем персональных данных: номера паспортов, СНИЛС, ИНН, полиса ОМС, карты «Тройка», сведения о фактическом месте жительства, родственниках, транспорте ( ), месте работы, данные о домашних животных, успеваемости детей в школе, в том числе результаты государственной итоговой аттестации. Также для системы планируют создать модуль, проверяющий информацию о реальных доходах пользователя.

В департаменте информационных технологий сообщили «Коммерсанту», что исполнитель заказа должен развить функционал личного кабинета на портале mos.ru, чтобы ускорить и упростить получение госуслуг. «Финансовые сведения необходимы исключительно для оказания ряда госуслуг, например отдельных мер социальной поддержки», — отметили в ведомстве.