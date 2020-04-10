Мэрия Москвы стала следить за жителями города задолго до эпидемии коронавируса. «Русская служба Би-би-си» перечислила способы такой слежки

Шамиль Жуматов / Reuters / Scanpix / LETA

«Русская служба Би-би-си» 10 апреля выпустила большую статью о том, что власти Москвы начали следить за жителями города задолго до эпидемии коронавируса. В статье перечислены все или почти все известные способы, которые московская мэрия использует для сбора данных о горожанах (о многих из них уже писала и сама «Русская служба Би-би-си», и другие издания). «Медуза» пересказывает материал «Русской службы Би-би-си».

Став мэром Москвы в 2010 году, Сергей Собянин поставил чиновникам задачу: «Дайте мне город в режиме онлайн». Так власти начали строить систему «Умный город», ориентиром для которой стал Сингапур. В 2012-2020 годах мэрия выделила на «Умный город» 490 миллиардов рублей, с каждым годом эти расходы только растут. Система позволяет собирать много данных о жителях Москвы, но она «друг и помощник», а не «Большой брат», говорят ее создатели.

С 2015 года мэрия закупает геоаналитические данные сотовых операторов. Они передают властям, к каким вышкам подключались телефоны москвичей, и как быстро переходили от одной вышки к другой. Это позволяет узнать место жительства человека, маршруты и скорость его передвижения. Такие данные можно разделить по категориям — и, например, узнать, сколько пенсионеров не соблюдают режим самоизоляции. Отслеживать нарушителей помогают и базы полиции.

Еще власти собирают данные с помощью сервисов такси и каршеринга, карт «Тройка», датчиков системы ГЛОНАСС, противоугонных систем «Цезарь-Сателлит», камер наблюдения и подключенной к ним системой распознавания лиц. Для поиска человека этой системе нужно фото, и у мэрии оно обычно есть — подойдут даже снимки из старых документов. Отправленных на карантин по коронавирусу обязаны фотографировать врачи.

Также мэрия с 2015 года собирает образцы голоса горожан, которые звонят в единую городскую диспетчерскую службу. Другие источники данных — точки бесплатного Wi-Fi, сайт mos.ru и другие городские ресурсы. С 2017 года существует система, которая собирает информацию даже о тех посетителях сайтов мэрии, которые включили режим инкогнито в браузере. Банки с мэрией данными не делятся, но власти все равно имеют представление о финансовом положении москвичей — по их имуществу и платежам за ЖКХ.

У московской мэрии есть около 170 информационных систем для наблюдения за городом. В официальных документах они проходят под аббревиатурами вроде СППРиУИР, АМиПМ или КИАСОУММ. Такие системы собирают обобщенные данные, но при необходимости (например, эпидемии) позволяют следить за конкретным человеком. Власти утверждают, что даже в этом случае действуют законно. Но есть другая проблема — данные из некоторых систем московской мэрии можно купить на черном рынке.

Пересказала Ольга Корелина